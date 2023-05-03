Прокуратурой проведена проверка по жалобам местных жителей.
Суд запретил экскурсии на теплоходах по реке Каменке в Суздали. Прокуратурой проведена проверка по жалобам местных жителей.
Распоряжением Правительства РФ плавание по ней возможно только на маломерных судах. Однако по водоёму исправно ходит судно «Заря», которое не является маломерным. Предпринимателя оповестили о запрете, но владелец теплохода продолжил заниматься своим незаконным бизнесом.
Прокурор подал иск в суд, который обязал хозяина «Зари» прекратить судоходство. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.