Прокуратурой проведена проверка по жалобам местных жителей.

Суд запретил экскурсии на теплоходах по реке Каменке в Суздали. Прокуратурой проведена проверка по жалобам местных жителей.Распоряжением Правительства РФ плавание по ней возможно только на маломерных судах. Однако по водоёму исправно ходит судно «Заря», которое не является маломерным. Предпринимателя оповестили о запрете, но владелец теплохода продолжил заниматься своим незаконным бизнесом.Прокурор подал иск в суд, который обязал хозяина «Зари» прекратить судоходство. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.