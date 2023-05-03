В музее-заповеднике «Александровская слобода» запустили совместный исследовательский проект с РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.

В музее-заповеднике «Александровская слобода» запустили совместный исследовательский проект с РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.«В ходе работ будет обследован участок площадью около 1200 м2 – сюда входят Успенская церковь XVI в. и П-образный участок Южной стены. Целью станет определение вероятности деформации и разрушения фундаментов и опорных стоек, движения грунтов, а также обнаружение пустот. Кроме того, специалисты рассчитывают найти остатки фортификационных (защитных) сооружений XVI в.», – отметила зав. отделом по охране памятников и охраняемой территории музея-заповедника «Александровская слобода» Татьяна Анатольевна Данилова.Последний раз на «профосмотре» Успенская церковь была в начале 2000-х годов. Теперь же используют современные методы – никаких шурфов (глубоких ям)! Вместо них – сейсморазведка и геоэлектрические разрезы (электротомография). Это поможет построить детальную геолого-геофизическую модель среды и выделить зоны развития опасных геопроцессов. Уже в июле к делу приступит Кафедра разведочной геофизики и компьютерных систем. Более того, если все сложится удачно, сотрудничество будет долгосрочным. Ведь в Музее Ивана Грозного ежегодно ведутся летние раскопки (напомним, «Слобода» сотрудничает с Древнерусской экспедицией Государственного Эрмитажа с 2005 г.). А геоисследования могут оказать значительную помощь археологам в предварительном выборе площадки для работ. Вопрос уже обсуждается, ну а на повестке дня – Успенка.Радует, что инициатором этой работы, которая, кстати, будет проведена безвозмездно, стал наш земляк Максим Владиславович Севостьянов. В детстве и подростком он не раз бывал в музее и активно участвовал в различных конкурсах и мероприятиях. Затем окончил РГУ имени И.М. Губкина и остался там работать. Когда перед Максимом встал вопрос о выборе темы для своей научной работы, он сразу подумал об Александровской слободе! И предложил воспользоваться редкой возможностью руководству музея. Идея была с благодарностью принята, на данный момент техзадание уже подготовлено, а музейщики с нетерпением ждут неожиданных открытий и, конечно, серьезной диагностики памятников.