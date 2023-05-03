В деревне Афанасово Владимирской области из-за повреждения дамбы мелеет противопожарный...

В деревне Афанасово Владимирской области из-за повреждения дамбы мелеет противопожарный водоем.Почему озеро вытекает в трубу? В деревне Афанасово Муромского района из-за повреждения дамбы, мелеет местный водоем, который используется ещё и в качестве противопожарного.- Вот переливная планка- уровень. Ну а там всё видно. Видно пробоину. Всё разрушено. Вот весь бетон раскрошен. Вот это всё надо восстанавливать, чтобы уровень поднимался хотя бы до этой планки.Бетонная стена с каждым днём всё больше пропускает воду, рассказывают местные жители. Уровень ее в озере, по их словам, постепенно падает и это приводит к обмелению колодцев в деревне.Галина Шнейдерова, жительница деревни Афанасово:- Вода начала уходить, уровень начал падать до такой степени, что там внизу тропочка начала образовываться. Воды у нас в деревне нет, мы живём в своих колодцах. И у нас из колодцев уходит вода. Потому что вот эти вот водоносные водоемы. Вот он - раз и там еще одна такая же плотина есть. Они между собой связаны. Эта плотина воду держит и та плотина воду держит- она держит водоносный слой наш. Сейчас мы периодически остаемся без воды.Дамба была построена в 1980-ом местным госплемзаводом- для орошения полей. После ликвидации предприятия, земля и гидросооружения на ней перешли в частные руки. Но собственник участка заниматься восстановлением дамбы, похоже, не собирается. Как местные власти намерены спасать озеро, которое "вытекает" в трубу? Об этом в репортаже Никиты Тарбеева в следующем выпуске региональных "Вестей" в 14.30.