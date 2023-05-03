В Гороховце сегодня откроют памятник мотоботу. Там завершается благоустройство набережной. На...

В Гороховце сегодня откроют памятник мотоботу. Там завершается благоустройство набережной. На территории вдоль Клязьмы должны появиться аллея и сквер воинской славы гороховецких судостроителей.Проект стал победителем всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Гороховец выиграл в категории "Исторические поселения" и получил около ста миллионов рублей на благоустройство.Работы начались еще в прошлом году. В этом месте на берегу реки когда-то располагался судостроительный завод, спустивший на воду в годы войны около двухсот десантных мотоботов.Памятник моторному судну - центральная "фигура" аллеи. Клязьма в Вязниках только-только пошла на спад, набережная местами еще скрыта под водой, прогуляться по новому скверу жители смогут ближе к концу мая.