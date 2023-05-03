В городе завершается благоустройство набережной.

В Гороховце откроют памятник мотоботу. В городе завершается благоустройство набережной.На берегу Клязьмы появится аллея воинской славы местных судостроителей, которые в годы войны спустили на воду десятки десантных кораблей. Монумент моторному судну станет центральным в сквере. Прогуляться по новому общественному пространству жители смогут уже в конце мая.Напомним, что в рамках проекта по формированию комфортной городской среды Гороховец получил в прошлом году порядка 100 млн рублей.