В связи с работами на объектах РТРС каналы первого и второго мультиплексов на время перестанут показывать.

В мае в пяти районах Владимирской области отключат телерадиовещание. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.В связи с работами на объектах РТРС каналы первого и второго мультиплексов на время перестанут показывать.Радиотелевизионный передающий центр утвердил следующий график отключений: 15 мая – в деревне Гридино, 18 – в деревне Скрипино, 22 – в посёлке Великодворский, 24 – в Гусь-Хрустальном, 25– в Гороховце, 29 – в посёлке Мезиновский. В зону охвата попадут Ковровский, Гусь-Хрустальный, Гороховецкий, Меленковский и Селивановский районыВсе отключения будут проводиться с 10 до 16 часов.