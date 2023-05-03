Она появилась на здании лицея №1.

В Муроме открыли мемориальную доску в память об , погибшем в СВО. Она появилась на здании лицея №1.Её установили 29 апреля в день, когда майору должно было исполниться 40 лет. В мероприятии приняли участие одноклассники, семья офицера, школьники и педагоги.Андрей Спирин родом из Обнинска Калужской области. В детстве он с семьёй переехал в Муром. Учился в школе №33. Затем поступил в тульский артиллерийский инженерный институт, после которого пошел служить в соединениях Западного и Южного военных округов. Последним местом его службы была мотострелковая бригада Северного флота.Известно, что в военных действиях на территории Украины Спирин принимал участие с 24 февраля. Он доставлял подразделениям боеприпасы, вывозил раненых. Был ранен. Находился в госпитале. После поправки вернулся в зону военного конфликта. Он 13 июня 2022 года в Харьковской области. Удостоен звания Герой России посмертно.