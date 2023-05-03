Строители трассы М-12 «Восток» соединили мостом два берега Оки в районе Мурома.

Строители трассы М-12 «Восток» соединили мостом два берега Оки в районе Мурома. Длина сооружения составляет около 1,4 километра. Общий вес металлоконструкций превышает 6,5 тысяч тонн.Мост построили в рекордные сроки – за 2,5 года. Предполагается, что движение по нему будет запущено к концу года.«Это важное событие не только для нашей области, но и всей страны. Ведь, в перспективе трасса «Восток» станет международным транспортным коридором «Европа - Западный Китай». Время от Москвы до Казани по трассе «Восток» сократится в два раза. Этот глобальный проект, однозначно, внесёт большой вклад в развитие экономики нашей страны», - подчеркнул депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.