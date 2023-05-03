За год таких квартир стало на 5% больше.

За год таких квартир стало на 5% больше.Большая часть квартир в новостройках в ТиНАО реализуется с отделкой. На чистовую (полную) отделку приходится 54,1% от всего предложения. С начала года данный показатель вырос почти на 5%. Еще 7,4% лотов продаются в предчистовой отделке (white box).Всего в Новой Москве в первичной продаже находится 18,4 тыс. лотов в составе 43 новостроек. Средние цены с января практически не изменились, оставшись на уровне 226 тыс. рублей за кв. м.В ТиНАО сохраняется невысокая активность покупателей. В январе-марте в локальных новостройках было совершено 3,6 тыс. сделок. Это на 17% уступает показателям прошлого квартала. За год спрос просел на 43%.Самую дешевую квартиру на присоединенных территориях в марте можно было приобрести за 4,2 млн рублей. За эту сумму предлагалась студия площадью 21 "квадрат" в ЖК .Минимальная цена апартаментов – 3,4 млн рублей. Такой ценник действует на студии площадью 22,8 кв. м в проекте "Воскресенский парк".