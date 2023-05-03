В одном из районов Владимирской области была ликвидирована крупная свалка.
Региональная...
В одном из районов Владимирской области была ликвидирована крупная свалка.
Региональная прокуратура сообщает, что в Селивановнам районе была проведена проверка по соблюдению законодательства об охране окружающей среды.
И на территории Малышевского сельского поселения - вдоль дороги «Переложниково – Малышево» было обнаружено несанкционированное место (склад) отходов производства и потребления.
Свалка оказалась крупной — 500 квадратных метров.
По результатам проверки главе сельской администрации было внесено представление.
После вмешательства прокурора несанкционированную свалку всё же ликвидировали.
Фото: официальный сайт прокуратуры Владимирской области