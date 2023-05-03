Об этом стали сообщать местные жители в соцсетях. В поселке проживает три тысячи человек. Люди жалуются, что им стало проблематично получать медицинскую помощь. За консультацией к узким

Об этом стали сообщать местные жители в соцсетях. В поселке проживает три тысячи человек. Люди жалуются, что им стало проблематично получать медицинскую помощь. За консультацией к узким специалистам селяне ездят в Никологоры или Вязники. Местные рассказывают, что транспортная проблема была и раньше, а с отменой прямых сообщений поселка с Вязниками, ситуация усугубилась. – Уже много