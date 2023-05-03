Ранее сообщалось, что местные власти планируют купить машину за 5 млн рублей.

В Собинке прокуратура признала роскошью закупку автомобиля для чиновников. Ранее сообщалось, что местные власти планируют купить машину за 5 млн рублей.В 2023 году администрация дважды выставляла на торги лот по закупке внедорожника. Сначала в , а потом в апреле. Зимой после публикаций в СМИ аукцион спешно отменили. Весной история повторилась. Ей заинтересовалась прокуратура, которая выявила ряд грубых нарушений.Во-первых, администрация не утвердила требования к закупаемым товарам.«Они призваны не приводить к закупкам товаров, работ и услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши», - пояснили в ведомстве.Во-вторых, ценник не может превышать стоимость, установленную Правительством РФ. Для категории «руководители» она сейчас является 2,5 млн рублей, что в два раза меньше, чем указанная в тендере начальная цена. Да, поставщик теоретически может снизить её в процессе торгов, но далеко не факт, что это произойдёт.В-третьих, в надзорном органе отмечают, что администрация района и её учреждения в долгах, как в шелках. Но вместо исполнения решений судов собинские чиновники решили купить себе новую машину. А прокурорам власти шлют отписки о нехватке денег.Главе администрации Собинского района Разову внесено представление.