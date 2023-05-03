В Суздале ограничили речные экскурсии по Каменке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры...

В Суздале ограничили речные экскурсии по Каменке.Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Была проведена проверка по обращению местных жителей. Известно, что индивидуальным предпринимателем проводились экскурсии по Каменке в границах Суздаля на судне «Заря», которое маломерным не является (по закону кататься можно лишь на маломерных судах).Сообщается, что администрацией в адрес предпринимателя в своё время была направлена информация о необходимости прекращении подобных «путешествий», а Суздальской межрайонной прокуратурой в его адрес вносилось представление. Но, увы, до настоящего времени всё это игнорировалось.Пресс-служба региональной прокуратуры поясняет, что данные «факты создают угрозу причинения вреда водному объекту, жизни, здоровью и имуществу граждан».В Солнечногорский городской суд Московской области было направлено исковое заявление об обязании индивидуального предпринимателя прекратить плавание по реке Каменке на пассажирском теплоходе «Заря». Как итог: требования удовлетворены.Фото: pxfuel.com