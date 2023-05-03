Солнечногорский суд Московской области удовлетворил иск прокурора и запретил столичному предпринимателю проводить водные экскурсии на теплоходе «Заря» по реке Каменка в Суздале.

Солнечногорский суд Московской области удовлетворил иск прокурора и запретил столичному предпринимателю проводить водные экскурсии на теплоходе «Заря» по реке Каменка в Суздале. Прокуратура Владимирской области установила, что река Каменка не входит в перечень водных путей, что запрещает плавание по ней на маломерных судах. Администрация города просила бизнесмена прекратить экскурсии, но он это проигнорировал. Экскурсии продолжались.