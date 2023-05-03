В мае посмотреть кино на большом экране смогут жители Селивановского, Гороховецкого и Меленковского районов.

Открытые кинопоказы пройдут в трёх районах Владимирской области, сообщили на странице общественного движения «Мой Адрес» в социальной сети. В мае посмотреть кино на большом экране смогут жители Селивановского, Гороховецкого и Меленковского районов.Организаторы в этом сезоне обещают увеличить продолжительность и количество показов. Зрителей ждут советские и российские фильмы.Проект «Кино у околицы: смотрим всем селом» поддержали киноконцерн «Мосфильм» и компания ООО «Арт Пикчерс Студия».