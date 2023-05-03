Стали известны особенности похорон и место погребения Вячеслава Зайцева.

Стали известны особенности похорон и место погребения Вячеслава Зайцева.Желудочное кровотечение, начавшееся у Вячеслава Зайцева, окончательно подкосило шаткое здоровье именитого кутюрье. 30 апреля в реанимации одной из московских клиник сердце модельера остановилось.Впоследствии целых три дня тело Вячеслава Михайловича пролежало в морге. Забрать его оттуда не торопился ни сын модельера Егор Зайцев, который вот уже несколько лет управляет модной империей вместо отца, ни помощник Вадим Хусаинов, окруживший пенсионера вниманием в последние годы.И вот, наконец-то, в Сеть попала информация о грядущем погребении Вячеслава Зайцева. Но, увы, печальные новости о похоронах Зайцева грозятся разбить сердце тем, для кого модельер был важен.Как сообщает , отпевание пройдет в расположенном в Щелково соборе Троицы Живоначальной. Церемония состоится 4 мая в полдень, а затем гроб с телом кутюрье окажется вдали от обезумевшей толпы – на Жегаловском кладбище, где хоронят обычных граждан, а не деятелей культуры и моды.Валентин Юдашкин, который умер через день после своего коллеги Вячеслава Зайцева, будет разлучен с ним после смерти. Скорее всего, вся эта обезумевшая от горя толпа и соберется вокруг гроба Валентина Абрамовича, процедура прощания с которым состоится 6 мая на Троекуровском кладбище, информирует .Таким образом, знаменитая фраза о том, что мы "рождаемся одинокими, живем одинокими и умираем одинокими", может получить свое продолжение. Иногда и после смерти легко остаться в полном одиночестве. Так, как произойдет это не с Валентином Юдашкиным, но с Вячеславом Зайцевым.