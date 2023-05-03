Он способен открыть огромные возможности и для региональных предпринимателей, в том числе и из Владимирской области.

Путь от локального бизнеса до федерального масштаба – мечта миллионов предпринимателей России. В этом году появился эффективный инструмент для ее решения – конкурс брендов в рамках форума «Сильные идеи для нового времени. Он способен открыть огромные возможности и для региональных предпринимателей, в том числе и из Владимирской области. Такие возможности отметил Президент России:- В нашей стране много хороших, качественных продуктов, одежды, товаров повседневного спроса, которые выпускают российские предприятия. Я поручил выстроить систему отбора и продвижения перспективных отечественных брендов, чтобы компании могли быстрее пройти путь от успешного локального предприятия до бизнеса федерального масштаба. Уверен, субъекты активно подхватят эту инициативу.За три года форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив при коммуникационном сотрудничестве АНО «Диалог Регионы», стал площадкой для концентрации идей по социально-экономическому развитию, позволил сформировать активное сообщество ярких лидеров и команд. На нынешний этап подано уже более 12 000 предложений по шести направлениям: социальная инициатива, предпринимательство, кадровая инициатива, цифровые сервисы, экологическая и технологическая инициативы. От владимирских участников поступило 13 проектов, но прием продолжается!С каждым днем на проходящий впервые конкурс брендов в рамках Форума приходит все больше заявок. Организаторами было принято решение продлить регистрацию на крауд-платформе (во вкладке «Конкурс брендов») до 21 мая, чтобы максимальное число предпринимателей, производящих продовольственные и потребительские товары, а также создают креативные, информационные и высокие технологии, смогли попробовать свои силы в продвижении собственного бренда. Самые перспективные и растущие будут отмечены уже в июне, так что владимирским участникам стоит поторопиться. Первые 15 проектов земляков уже вошли в число конкурсантов.Итак, если вы социально ответственный предприниматель, ваша компания демонстрирует устойчивые темпы роста, высокую степень локализации производства во Владимирской области, обязательно воспользуйтесь шансом быстро и эффективно продвинуть свой бизнес на всероссийский уровень!