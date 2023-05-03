Владимирские парапланеристы открыли новый сезон.
Необязательно иметь крылья, чтобы летать....
Владимирские парапланеристы открыли новый сезон.
Необязательно иметь крылья, чтобы летать. Владимирские парапланеристы открыли новый сезон. Вместе с ними в небо поднялся и Фёдор Лалакин.
Полёты не во сне, а наяву. Сезон "взмываем в небо"- стартовал! С высоты птичьего полета на Владимир открываются самые красивые виды, рассказывает Артем Федин. Он летает больше 20 лет.
Артем Федин, руководитель клуба парапланеристов:
- Раньше были самолеты, парашюты, но больше всего понравился параплан, легкий в управлении, легкий в обучении,прост, достаточно небольшая конструкция которую можно взять с собой хоть в путешествие.
Для новичков - краткий инструктаж. Пристегиваемся, настраиваем камеру и в небо!
Любителям острых ощущений предлагают не простой полет, а с воздушными элементами. Винговеры, глубокая спираль с перегрузками и выходом. Практически- невесомость.
Наш полет длился 15 минут, но рядом с облаками время ощущается иначе. Небо дарит чувство красоты и свободы, главное- не смотреть вниз. Только вперёд!
Федор Лалакин, Александра Лебедикова Александр Голубев "Вести- Владимир".