Владимирские парапланеристы открыли новый сезон. Необязательно иметь крылья, чтобы летать....

Владимирские парапланеристы открыли новый сезон.Необязательно иметь крылья, чтобы летать. Владимирские парапланеристы открыли новый сезон. Вместе с ними в небо поднялся и Фёдор Лалакин.Полёты не во сне, а наяву. Сезон "взмываем в небо"- стартовал! С высоты птичьего полета на Владимир открываются самые красивые виды, рассказывает Артем Федин. Он летает больше 20 лет.Артем Федин, руководитель клуба парапланеристов:- Раньше были самолеты, парашюты, но больше всего понравился параплан, легкий в управлении, легкий в обучении,прост, достаточно небольшая конструкция которую можно взять с собой хоть в путешествие.Для новичков - краткий инструктаж. Пристегиваемся, настраиваем камеру и в небо!Любителям острых ощущений предлагают не простой полет, а с воздушными элементами. Винговеры, глубокая спираль с перегрузками и выходом. Практически- невесомость.Наш полет длился 15 минут, но рядом с облаками время ощущается иначе. Небо дарит чувство красоты и свободы, главное- не смотреть вниз. Только вперёд!Федор Лалакин, Александра Лебедикова Александр Голубев "Вести- Владимир".