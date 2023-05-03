С 20 до 22 часов движение всех видов машин по проспекту Ленина, от поворота на Чапаева до улицы Диктора Левитана, будет ограничено.

Во Владимире 3 и 6 мая изменят маршруты движения общественного транспорта. Об этом в мэрии.С 20 до 22 часов движение машин по проспекту Ленина, от поворота на Чапаева до улицы Диктора Левитана, будет ограничено. Автобусы, идущие через площадь Победы, поедут по улицам Разина, Диктора Левитана, Ново-Ямской и Ново-Ямскому переулку.Троллейбусы №1, 5, 7 и 8 поедут до Золотых ворот.Автомобилистам напоминают о своевременном выборе дорог для объезда.