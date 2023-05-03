Во Владимире на проспекте Ленина грузовой автомобиль насмерть сбил пожилую женщину. Сегодня, 3...

Во Владимире на проспекте Ленина грузовой автомобиль насмерть сбил пожилую женщину.Сегодня, 3 мая, во Владимире около 12:20 на проспекте Ленина у дома №62 произошла смертельная авария. Водитель грузовой "Газели", двигаясь задним ходом, не заметил и сбил пожилую женщину. Пенсионерка скончалась на месте. Очевидцы поделились кадрами происшествия в соцсетях.По предварительным данным УГИБДД по Владимирской области, водитель грузовика при движении задним ходом не убедился в безопасности манёвра и допустил наезд на 80-летнюю женщину. Бабушка погибла на месте ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.Фото Подслушано во Владимире