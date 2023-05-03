Во Владимире отремонтировали надпись Родине-Слава. Вывеска на восьмиэтажном здании на улице Мира...

Во Владимире отремонтировали надпись "Родине-Слава". Вывеска на восьмиэтажном здании на улице Мира долгое время находилась в запустении. Теперь патриотический лозунг восстановлен.Александр Амелин, и.о. директора управления административными зданиями администрации Губернатора Владимирской области:- Был разработан эскизный проект по проведению ремонта. Была составлена смета, которая прошла проверку у нас. На основании этой сметы были запрошены деньги именно на 23-й год.За неделю рабочие зачистили старую краску, обезжирили поверхности и нанесли новую - в три слоя. Цвет, текст надписи и форму букв оставили прежними. Для освещения конструкции проложен новый кабель, который подключили к специальным датчикам - включаться и выключаться светодиодная подсветка будет автоматически, в зависимости от времени суток. На реконструкцию из регионального бюджета выделили 260 тысяч рублей.