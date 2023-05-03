Как познакомиться с девушкой без роликов, если вы на роликах?
Почти все молодое население эхи с радостным выражением бурной работы мысли на лице заорет - "HУЖHО В HЕЕ ВРЕЗАТЬСЯ!!!". Hу что же, рассмотрим этот процесс с точки зрения физики. Итак, дано: кабан весом 115 килограммов, который едет на роликах со скоростью за 30 километров в час. Импульс тела будем равен m*v=3450. И теперь вы врезаетесь в девушку массой около 50 килограммов с полным погашением скорости. По закону сохранения импульса, весь импульс передасться девушке, и тоже будет равняться произведению массы на скорость. импульс известен, масса тоже. Скорость будет равняться ~69 километрам в час. Упокой господи ее душу.
еще анекдот!