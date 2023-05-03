Глава города Владимира Дмитрий Наумов 3 мая рассказал об участии областного центра во всероссийской программе по благоустройству – «Пять шагов для городов», в рамках которой появится два

Глава города Владимира Дмитрий Наумов 3 мая рассказал об участии областного центра во всероссийской программе по благоустройству – «Пять шагов для городов», в рамках которой появится два «карманных парка» и три «умных остановки». Во Владимире благоустроят скверы у дома №53 на проспекте Ленина, а также сквер в районе 11,13,15 по ул. Гвардейской. Но об этом