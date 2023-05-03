С 28 по 30 апреля во Владимире прошла Высшая партийная школа ЛДПР. Поучаствовать в мероприятии приехали активисты из 5 областей ЦФО. Вадим Деньгин – член ЛДПР и сенатор от Брянской области. Он

С 28 по 30 апреля во Владимире прошла Высшая партийная школа ЛДПР. Поучаствовать в мероприятии приехали активисты из 5 областей ЦФО. Вадим Деньгин – член ЛДПР и сенатор от Брянской области. Он убежден – фундамент партии – это непрерывное развитие ее сторонников. Вадим Деньгин, Сенатор Российской Федерации от ЛДПР Партия – это люди. А люди