Проводили в последний путь. В областном центре состоялось прощание с легендарным владимирским гимнастом Юрием Королевым. 29 апреля на 61-м году жизни у известного спортсмена остановилось

Проводили в последний путь. В областном центре состоялось прощание с легендарным владимирским гимнастом Юрием Королевым. 29 апреля на 61-м году жизни у известного спортсмена остановилось сердце. Утром 3 мая в Успенском кафедральном соборе прошло отпевание, а затем состоялась гражданская панихида в Доме культуры молодежи на улице Мира. Проститься с великим спортсменом пришел и его первый