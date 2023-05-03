Активисты общественного движения «Владимир будущего» запустили конкурс среди дизайнеров по созданию концепции портала.

Активисты общественного движения «Владимир будущего» запустили конкурс по созданию концепции сайта для проведения транспортной реформы. По задумке урбанистов, проект должен вовлечь горожан в модернизацию общественного транспорта в областном центре.Ожидается, что новый сервис поможет наладить коммуникацию между жителями и чиновниками.«Чтобы стать участником, нужно заполнить форму на . Заявки принимаются до 19 мая включительно. На разработку дадут две недели. Итоги подведут 3 июня. Победитель получит 10 тысяч рублей», - анонсировали конкурс владимирские урбанисты.Напомним, что город актуализировать схему маршрутов, обновить подвижной состав, расширить тарифное меню, а также добиться от перевозчиков соблюдения графиков движения автобусов и троллейбусов.