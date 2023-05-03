Во Владимире вынесен суровый приговор по уголовному делу об убийстве. Ленинским районным судом...

Во Владимире вынесен суровый приговор по уголовному делу об убийстве.Ленинским районным судом вынесен приговор в отношении жителя города Владимира.Было доказано, что злоумышленник с ножом пришел домой к приятелю и, воспользовавшись тем, что тот повернулся спиной, нанес смертельный удар. Мужчина скончался на месте.А произошло убийство из-за недавней обиды. Было установлено, что днём 13 июля 2022 года мужчина и его знакомый (находясь в алкогольном опьянении), были на улице возле одного из домов мкр. Мостострой города Владимира. Там между двумя местными жителями и приятелем осужденного произошла ссора, в ходе которого последнему было нанесено несколько ударов кулаками по голове.«Поскольку осужденный участия в ссоре не принимал, его знакомый высказал ему претензию, что тот за него не заступился...» - поясняет пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Мужчина свою вину не признал: не отрицая нанесение удара ножом, пояснял, что оборонялся. Однако государственным обвинителем были представлены достаточные доказательства его вины.Ленинский районный суд назначил виновному 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com