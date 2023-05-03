С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185239 владимирцев.

Во Владимирской области 3 мая выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 11 человек. Ещё 6 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, по 4 - в Петушинском и Гусь-Хрустальном, 3 - в Муромском, по 2 - в Александровском, Суздальском и Юрьев-Польском районах, а также в ЗАТО Радужный. По одному заболевшему прибавилось в Камешковском, Меленковском, Вязниковском, Селивановском и Кольчугинском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185239 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51288 заболевших во Владимире, 21934 - в Ковровском районе и 20125 - в Муроме.