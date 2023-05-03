Во Владимирской области 3 мая подтвержден еще 41 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об...

Во Владимирской области 3 мая подтвержден еще 41 случай заболевания коронавирусной инфекцией.Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области. На территории региона за прошедшие сутки (3 мая) лабораторно подтвержден 41 случай заболевания коронавирусной инфекцией.11 сл. во Владимире;3 сл. в Муромском районе;6 сл. в Ковровском районе;4 сл. в Петушинском районе;1 сл. в Кольчугинском районе;2 сл. в Александровском районе;2 сл. в Юрьев-Польском районе;4 сл. в Гусь-Хрустальном районе;2 сл. в Радужном;1 сл. в Камешковском районе;1 сл. в Меленковском районе;1 сл. в Вязниковском районе;2 сл. в Суздальском районе;1 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185 239 случаев заболевания.