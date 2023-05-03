В Вязниках бригада скорой помощи вывела жителя Коврова из состояния клинической смерти. У мужчины...
В Вязниках бригада скорой помощи вывела жителя Коврова из состояния клинической смерти. У мужчины дважды останавливалось сердце, но медики не дали случиться непоправимому. Каково это: вернуться с того света? Выяснила Ольга Яцык.
Разряд в 200 джоулей запускает работу сердца. Именно так бригада скорой помощи, буквально, вытащила с того света жителя Коврова. Распространённый случай - инфаркт миокарда. За 25 лет работы в скорой и не такое увидишь, говорит врач Сергей Кувшинов. Фельдшер Юлия Толстенкова подчеркивает: для спасения человека важна оперативность.
Сергей Кувшинов - врач скорой помощи - У нас существует правило "золотого часа":
-Максимально быстро необходимо действовать. Иначе наступают необратимые изменения - смерть миокарда. Некроз сердечной мышцы.
От Вязников до посёлка Стёпанцево - именно там оказался пациент - сорок минут. Первым на вызов выехал фельдшер Михаил Орлов. Он сумел поставить точный диагноз и оказать первую помощь. На всё потребовалось 18 минут.
Михаил Орлов - фельдшер скорой помощи:
- Через 6 минут я снял электрокардиограмму и выставил диагноз. Сначала адекватно обезболил, оказал всю необходимую помощь. Только после этого вызвал врачебную бригаду.
Системный тромболизис - так называется процедура, которую провели врачи скорой. Это начальный этап последующей операции.
Татьяна Устинова - главврач станции скорой помощи:
- За 2022 год станция скорой помощи города Вязники получила грант Министерства здравоохранения за выполнение процедуры тромболизиса 30-ти человекам. Из них 18 человек жители села и 12 человек жители города.
Особенность этого случая в том, что у пациента два раза произошла остановка сердца и клиническая смерть. Мозг без кислорода живёт 6 минут. У врачей было всего 5.
Олег Белоусов - заведующий отделением неотложной кардиологии центральной городской больницы г. Коврова:
- Здесь он был доставлен в экстренном порядке и тут же взят в операционную, в рентген-операционную, где проведена коронароангиография и проведено стентирование коронарных артерий. Достаточно всё оперативно сделано, что и повлияло на его динамику состояния.
За две недели в больнице медики сделали максимум для этого.
Ольга Яцык:
- Врачи говорят, что случай нередкий, но специфический. Дважды пережить клиническую смерть за короткий промежуток времени - дело непростое. Но организм майора в отставке оказался крепким и сейчас пациент чувствует себя отлично.
Сам Вячеслав Герасимов- спасенный пациент- шутит, что теперь у него три дня рождения. Что с ним произошло, не помнит. Только короткими вспышками.
Вячеслав Герасимов - пациент:
- Никаких, там, "ярких светов". Я просто, вот...вот сейчас я, потом меня нет, потом опять я.
Вячеслав служил в МВД, был следователем, начальником отдела дознания. Вся жизнь - это риск и нервы. Теперь себя нужно беречь, советуют врачи. За время в больнице осознал насколько ценна жизнь.
Вячеслав Герасимов - пациент:
- Я себя чувствую замечательно. Сердце не болит, давление в норме. Головокружений никаких нету.
- Готовы к выписке.
- Готов! Очень готов к выписке.
Очень хочется домой, признаётся Вячеслав. Хоть медперсонал и заменил ему на некоторое время родных.
Вячеслав Герасимов - пациент:
- Хотел бы их поблагодарить. Что они меня спасли. За их умелые, грамотные действия.
Впереди- выписка и реабилитация. Самое главное - меньше нервничать и больше радоваться жизни.
Ольга Яцык, Илья Хлудов, Вести-Владимир