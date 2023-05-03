В Вязниках бригада скорой помощи вывела жителя Коврова из состояния клинической смерти. У мужчины...

В Вязниках бригада скорой помощи вывела жителя Коврова из состояния клинической смерти. У мужчины дважды останавливалось сердце, но медики не дали случиться непоправимому. Каково это: вернуться с того света? Выяснила Ольга Яцык.Разряд в 200 джоулей запускает работу сердца. Именно так бригада скорой помощи, буквально, вытащила с того света жителя Коврова. Распространённый случай - инфаркт миокарда. За 25 лет работы в скорой и не такое увидишь, говорит врач Сергей Кувшинов. Фельдшер Юлия Толстенкова подчеркивает: для спасения человека важна оперативность.Сергей Кувшинов - врач скорой помощи - У нас существует правило "золотого часа":-Максимально быстро необходимо действовать. Иначе наступают необратимые изменения - смерть миокарда. Некроз сердечной мышцы.От Вязников до посёлка Стёпанцево - именно там оказался пациент - сорок минут. Первым на вызов выехал фельдшер Михаил Орлов. Он сумел поставить точный диагноз и оказать первую помощь. На всё потребовалось 18 минут.Михаил Орлов - фельдшер скорой помощи:- Через 6 минут я снял электрокардиограмму и выставил диагноз. Сначала адекватно обезболил, оказал всю необходимую помощь. Только после этого вызвал врачебную бригаду.Системный тромболизис - так называется процедура, которую провели врачи скорой. Это начальный этап последующей операции.Татьяна Устинова - главврач станции скорой помощи:- За 2022 год станция скорой помощи города Вязники получила грант Министерства здравоохранения за выполнение процедуры тромболизиса 30-ти человекам. Из них 18 человек жители села и 12 человек жители города.Особенность этого случая в том, что у пациента два раза произошла остановка сердца и клиническая смерть. Мозг без кислорода живёт 6 минут. У врачей было всего 5.Олег Белоусов - заведующий отделением неотложной кардиологии центральной городской больницы г. Коврова:- Здесь он был доставлен в экстренном порядке и тут же взят в операционную, в рентген-операционную, где проведена коронароангиография и проведено стентирование коронарных артерий. Достаточно всё оперативно сделано, что и повлияло на его динамику состояния.За две недели в больнице медики сделали максимум для этого.Ольга Яцык:- Врачи говорят, что случай нередкий, но специфический. Дважды пережить клиническую смерть за короткий промежуток времени - дело непростое. Но организм майора в отставке оказался крепким и сейчас пациент чувствует себя отлично.Сам Вячеслав Герасимов- спасенный пациент- шутит, что теперь у него три дня рождения. Что с ним произошло, не помнит. Только короткими вспышками.Вячеслав Герасимов - пациент:- Никаких, там, "ярких светов". Я просто, вот...вот сейчас я, потом меня нет, потом опять я.Вячеслав служил в МВД, был следователем, начальником отдела дознания. Вся жизнь - это риск и нервы. Теперь себя нужно беречь, советуют врачи. За время в больнице осознал насколько ценна жизнь.Вячеслав Герасимов - пациент:- Я себя чувствую замечательно. Сердце не болит, давление в норме. Головокружений никаких нету.- Готовы к выписке.- Готов! Очень готов к выписке.Очень хочется домой, признаётся Вячеслав. Хоть медперсонал и заменил ему на некоторое время родных.Вячеслав Герасимов - пациент:- Хотел бы их поблагодарить. Что они меня спасли. За их умелые, грамотные действия.Впереди- выписка и реабилитация. Самое главное - меньше нервничать и больше радоваться жизни.Ольга Яцык, Илья Хлудов, Вести-Владимир