Во Владимирской области две женщины предстанут перед судом за дачу ложных показаний. Следственными...

Во Владимирской области две женщины предстанут перед судом за дачу ложных показаний.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовных дел в отношении двух женщин.По версии следствия, обвиняемые, в ходе расследования уголовного дела (в июне 2020 года и разбирательстве в мае 2021 года), пытаясь исказить обстоятельства преступления – «покушения на мошенничество в особо крупном размере», а также стараясь помочь своему знакомому избежать уголовной ответственности, дали заведомо ложные показания.Свою вину женщины не признали. Но Следствием была собрана достаточная доказательственная база.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Петушинский районный суд для дальнейшего рассмотрения.Фото: pxfuel.com