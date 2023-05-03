Предприятие обязали установить санитарно-защитную зону.

Во Владимирской области карьероуправление обязали установить санитарно-защитную зону. Об этом рассказали в прокуратуре.ООО «Добрятинское карьероуправление» занимается производством извести. В воздух поступают загрязняющие вещества (оксид азота, диоксид серы, оксид углерода). При этом предприятие не разработало проект защитного барьера, что создаёт угрозу вредного воздействия на здоровье людей.Руководителю компании внесено представление. Прокурор подал иск в суд, который постановил устранить выявленные нарушения.