Во Владимирской области начался прием документов на соискание премии имени Алексея Ивановича...

Во Владимирской области начался прием документов на соискание премии имени Алексея Ивановича Фатьянова.Министерство культуры Владимирской области информирует старте приёма документов.На соискание Премии представляются творческие проекты, литературные и музыкальные произведения, концертные программы, которые включают в себя высокий художественный и профессиональный уровень, героическую тематику, способствующие популяризации творчества поэта-песенника, при условии, что работа создана в течение предыдущих двух лет. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры Владимирской области.На соискание Премии выдвигаются коллективы, авторские коллективы, отдельные авторы.В Коллегию Министерства культуры следует направлять следующие документы:- представление от выдвигающего органа кандидатов на соискание Премии с указанием полного названия произведения, фамилии, имени, отчества автора (по паспорту), даты и места публикации (показа, исполнения) произведения;- решение от выдвигающего органа о выдвижении кандидата на соискание Премии;- публикации, сценарии мероприятий, авторские проекты и программы, фотографии, аудио- и видеоматериалы, другой наглядный материал;- материалы, свидетельствующие о широком общественном признании произведения.Представленные материалы не возвращаются (за исключением оригиналов произведений).Срок подачи документов с 1 мая по 1 июня 2023 года. Контактное лицо — главный специалист-эксперт Министерства культуры Александра Александровна Фомина, тел.: (4922)32-55-82.Фото: Правительство Владимирской области