Во Владимирской области пресечена деятельность 25-летнего лидера религиозно-экстремистской...

Во Владимирской области пресечена деятельность 25-летнего лидера религиозно-экстремистской ячейки.УФСБ России по Владимирской области сообщает, что в регионе пресечена деятельность 25-летнего лидера религиозно-экстремистской ячейки сторонников МТО «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ).По данным ФСБ, мужчина в группе «Telegram» размещал пропагандистские материалы. С помощью постов он вовлекал молодых людей в террористическую деятельность. Уточняется, что материалы были ориентированы на выходцев из Центральной Азии.В апреле 2022 года следственное отделение УФСБ России по Владимирской области возбудила в отношении подсудимого уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".Приговором 2-го Западного окружного военного суда (в апреле) мужчину приговорили к 3 годам исправительного учреждения строгого режима. Всё это время интернетом пользоваться он не сможет.Фото:pxfuel.com