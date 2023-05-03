При встрече с лосятами Госохотинспекция призывает владимирцев соблюдать несколько важных правил.

Во Владимирской области в объектив камеры попал новорождённый лосёнок. Об этом рассказали в Госохотинспекции.«Малышам диких животных, если вы встретили их в лесу, помогать не нужно. Лосиха в поисках еды может отходить от ребёнка, но она обязательно вернётся. Без неё детёнышь может обойтись не менее суток», - предупредили в ведомстве.Инспекторы призывают владимирцев соблюдать несколько важных правил:- не приближаться;- не трогать и не гладить животное;- не шуметь и не подходить с собаками;- не забирать из естественной среды обитания (бить тревогу стоит, если рядом есть пострадавшее взрослое животное, звоните в Госохотинспекцию).Добавим, что выращенные в вольере лосята не могут выжить в дикой природе.