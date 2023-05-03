Во Владимирской области вандалы разгромили приют для птиц. Вандалы забрались в суздальский приют...

Во Владимирской области вандалы разгромили приют для птиц.Вандалы забрались в суздальский приют "АнгелаДом" и украли хищную птицу, лечением которой занимались местные волонтеры. Добычей преступников стал болотный лунь - в суздальский приют птица попала две недели назад.Ангелина Владимирова, руководитель благотворительного фонда защиты домашних и диких животных "АнгелаДом":- Она была без крыла, она была обезвожена и без того сильно пострадала. Мы ее нашли у себя на участке в Большом Борисово, нам часто туда подбрасывают животных. Его, видимо, тоже подбросили.Лунь жил в одном вольере с коршуном. Последний, видимо, смог отбиться от злоумышленников. Руководитель "АнгелаДома" предполагает, грабителями могли быть местные подростки - их уже замечали на территории. Заявление в полицию написано, оперативники ищут вандалов. Всех, кто знает что-то о судьбе птицы, просят писать в соцсети "АнгелаДома". Без должного ухода однокрылый лунь может погибнуть.Напомним, приют для раненых птиц - проект преподавателя-биолога Ангелины Владимировой. Несколько лет назад она переехала в Суздаль из Казани. Сегодня волонтёры работают с детьми, в том числе с ограниченными возможностями. Проводят живые уроки по окружающему миру. И спасают жизни пернатых.