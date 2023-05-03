Желтые звезды Шварца сегодня прозвучат в областной филармонии. Совместная программа...

"Желтые звезды" Шварца сегодня прозвучат в областной филармонии.Совместная программа Владимирского русского и Камерного струнного оркестров откроют майский концертный сезон, который приурочили к годовщине Победы.Еврейская симфония Исаака Шварца - это музыкальное сочинение, написанное в память о шведском дипломате, который в годы Войны спас десятки жизней."Желтые звезды" - это знаки, которые по приказу нацистов должны были носить евреи на оккупированных территориях.По словам дирижера Русского оркестра Анатолия Антонова, симфония - это пронзительный крик о том, как важно помнить, ценить и защищать.