Житель Владимира отсудил солидную компенсацию с управляющей компании. Как стало известно, житель...

Житель Владимира отсудил солидную компенсацию с управляющей компании.Как стало известно, житель многоквартирного дома обратился в Октябрьский районный суд города Владимира с иском к ТСН ("Товариществу собственников недвижимости") о взыскании компенсации морального вреда.Выяснилось, что мужчина поскользнулся на лестнице крыльца, упал, скатился вниз и потерял сознание. Когда очнулся — у него обнаружились травмы.Истец объяснил, что это произошло по причине того, что «ответчик не принял достаточных мер для содержания общего имущества собственников МКД в безопасном состоянии...».В итоге с ТСН в пользу пострадавшего назначена компенсация морального вреда в размере 250 000 руб.Фото: pxfuel.com