Приятель обвинил товарища в том, что тот не заступился за него в драке.

Житель Владимира получил 8 лет за убийство друга. Приятель обвинил товарища в том, что тот не заступился за него в драке.Днём 13 июля 2022 года пьяные друзья находились в микрорайоне Мостострой. Между двумя местными жителями и приятелем осужденного произошёл конфликт. Последнему набили лицо. После драки владимирец сказал собутыльнику, что тот поступил не по-пацански, не заступившись во время поединка.Рассердившись, злоумышленник взял нож, пришёл домой к обидчику и вонзил нож в спину друга. Клинок пробил лёгкое. От кровопотери пострадавший скончался на месте преступления.На суде душегуб отстаивал версию о самообороне, но гособвинение доказало его вину. Ленинский районный суд отправил обвиняемого в колонию особого режима. Приговор может быть обжалован.