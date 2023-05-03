Жители Гусь-Хрустального района шьют носилки для военнослужащих. Помощь российским бойцам...

Жители Гусь-Хрустального района шьют носилки для военнослужащих.Помощь российским бойцам объединила весь регион. Носилки для военнослужащих сейчас шьют и жители Гусь-Хрустального района. Они присоединились к общественному движению "Золотые руки ангела". Репортаж Максима Калашникова.- Кончики опаливаем, чтобы они не размахрились.Опалённые ленты раскладывают на столах по намеченной схеме. Это парашютные стропы. Умелые женские руки сплетают полоски ткани в прочные сети.Евгения, волонтёр движения "Золотые руки ангела":- Крепим сначала, предварительно, всё прищепками. Потом скрепляем вот таким степлером.Пошив тактических носилок для бойцов, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, организовали в помещении дома культуры в посёлке Иванищи Гусь-Хрустального района. Работу координируют представители волонтёрского движения "Золотые руки ангела".Лидия Немкова, представитель Гусь-Хрустального района в региональном комитете семей защитников Отечества:- Самый, конечно, ответственный труд лежит на швеях. Это потому что очень кропотливо. И всё вот это вот прошивается. И вдруг, не дай Бог, там где-то пропустят или что-то - считайте, что это - выбросили.Лёгкую, компактную, и в то же время надежную сеть бойцы могут использовать для переноски раненых и боеприпасов, как гамак, маскировочную сеть и даже лестницу, говорят волонтёры.- Дяденька 2,10 ростом и 97 килограммов. - Выдержала? - Выдержал, да.Тактические носилки занимают мало места и удобны в использовании. По достоинству их уже оценили на фронте.- Спасибо организации "Золотые руки ангела" за эти носилки. 344 полк, доблестная 2-я ротаЖенщины говорят, в эту работу они вкладывают душу. На фронте сделанные заботливыми руками носилки могут помочь спасти жизнь.Максим Калашников "Вести-Владимир" при содействии пресс-службы администрации Гусь-Хрустального района.