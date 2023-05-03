Жители посёлка Степанцево Владимирской области несут цветы и игрушки к дому, где погиб...

Жители посёлка Степанцево Владимирской области несут цветы и игрушки к дому, где погиб ребёнок.Как стало известно, совсем недавно — 15 апреля текущего года в посёлке при пожаре погиб ребёнок. В популярном сообществе Вконтакте «Вязники наш город», а также в ряде других групп, опубликовали фотографии, на которых видно, как на фоне сгоревшего дома местные жители разместили цветы и игрушки. Вещи несут и несут... Трагедию глубоко переживают не только жители посёлка Степанцево, но и весь Вязниковский район.Очевидцы трагедии рассказывают, что семья с тремя детьми приезжала на праздник (Пасху) к родителям. Что произошло дальше — "загадка". Известно, что при пожаре погиб 9-летний мальчик. Еще один ребенок и женщина (по словам очевидцев - бабушка) получили серьёзные ожоги.По информации МЧС России по Владимирской области, сообщение о пожаре в поселке Степанцево Вязниковского района поступило 15 апреля глубокой ночью (02:15). Увы, это был поздний вызов. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. К ликвидации привлекались 21 человек и 9 единиц техники. Причины пожара устанавливает дознаватель МЧС.Фото: сообществе Вконтакте «Вязники наш город»