Жители села Суходол в Суздальском районе Владимирской области недовольны проектом капремонта и расширения трассы Р-132 «Золотое кольцо» от Владимира до Суздаля, после реализации которого,

Жители села Суходол в Суздальском районе Владимирской области недовольны проектом капремонта и расширения трассы Р-132 «Золотое кольцо» от Владимира до Суздаля, после реализации которого, чтобы развернуться и попасть домой, местным придется проезжать 3,5 лишних километра. Сейчас расширение находится в стадии поиска подрядчика. По ранее подготовленному плану работ, ближайшая разворотная петля от действующего поворота на Суходол