Они опубликовали открытое письмо, в котором просят учесть их мнение.

Жители Суходола выступили против проекта расширения дороги Владимир-Суздаль. Они открытое письмо, в котором просят учесть их мнение.Дело в том, что возле населённого пункта не предусмотрена разворотная петля, которая связывала бы его с областным центром. Ближайший выезд на федеральную дорогу спроектирован в 3,5 километрах. Логистические проблемы из-за крюка появятся не только у тех, кто работает во Владимире, но и у экстренных служб. Люди предлагают скорректировать проект, предусмотрев ещё одну петлю возле деревни. Суходольцы просят организовать встречу с властями и обсудить пути решения обозначенной проблемы.Открытое письмо отправлено Александру Авдееву и главе администрации Суздальского района. Подписи под обращением поставили 118 человек.Напомним, что на расширение трассы потребуется 8 млрд рублей. Подрядчика планируют определить в мае. Завершить работы обещают к концу 2025 года.