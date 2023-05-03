Жительницу Александрова оштрафуют на 100 тысяч рублей за заведомо ложный донос о...

Жительницу Александрова оштрафуют на 100 тысяч рублей за заведомо ложный донос о преступлении.Александровский городской суд Владимирской области вынес приговор местной жительнице, которая признана виновной в совершении заведомо ложного доноса о преступлении вместе со своим сожителем.Суд установил, что подсудимая жила с потерпевшим, они вели совместное хозяйство и бюджет. Накануне 8 марта они поругались и мужчина ушел от нее. После этого женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее сожитель проник к ней в квартиру и тайно похитил ее имущество. То есть подсудимая сообщила заведомо ложные сведения о совершении тяжких преступлений.В ходе предварительного и судебного следствия женщина свою вину в совершении преступления признала полностью. Дело рассмотрено в особом порядке. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Александровского городского суда.При постановлении приговора судом учены данные о личности подсудимой, смягчающие ее вину обстоятельства: раскаяние в содеянном, явка с повинной, активное способствование расследованию преступления, а также состояние ее здоровья.Приговор в законную силу не вступил.Фото pxfuel.com