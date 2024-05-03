Об этом сообщили в Информационном центре Правительства Владимирской области.

157 тысяч владимирцев проголосовали за объекты благоустройства в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщили в Информационном центре Правительства Владимирской области.«В нашем регионе голосование проводилось в 22 муниципальных образованиях: в 15-ти выбирали объекты благоустройства, а в семи – дизайн-проекты для уже определённых общественных пространств», – рассказали представители пресс-службы.Самый большой процент проголосовавших зафиксирован в посёлке Городищи, Красная Горбатка, Мелехово, а также в городах Муром, Судогда, Киржач, Покров, Меленки и, конечно, во Владимире.