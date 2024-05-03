4 мая во Владимире на Лыбедской магистрали временно перекроют движение Во время проведения...

4 мая во Владимире на Лыбедской магистрали временно перекроют движениеВо время проведения спортивного праздника, посвященного Дню Победы, 4 мая 2024 года с 7:00 до 15:00 будет ограничено движение всех видов транспорта по Лыбедской магистрали на участке от Ерофеевского спуска до улицы Усти-на-Лабе.Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Луначарского, Горького, Мира и Усти-на-Лабе.Владимирцам напоминают о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками, а также о своевременном выборе путей объезда.Фото: https://vladimir-city.ru/