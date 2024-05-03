Стали известны подробности избиения трехлетней девочки воспитателем в детском саду Во Владимире с...

Стали известны подробности избиения трехлетней девочки воспитателем в детском садуВо Владимире с подачи прокуратуры возбуждено уголовное дело против воспитателя частного центра детского развития в Юрьевце. За нанесение побоев малолетней девочке.Поводом для проверки стала видеозапись, которую в социальных сетях разместили родители трехлетнего ребенка, посещающего частный детский сад. На кадрах из игровой комнаты воспитатель разнимает повздоривших детей и в какой-то момент бьет одну из девочек. Сначала - по ягодицам, и тут же - по лицу.Уголовное дело возбуждено по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестоком обращении с ребенком.Наталья Морозова, старший помощник прокурора г. Владимира:- Принимая во внимание, что в семье над ребенком никогда не осуществлялось насилие, рядом в этот момент родителей не было, девочка посещала образовательное учреждение меньше месяца, ребенку был действиями педагога нанесен существенный вред, в том числе, - психическому здоровью.Инцидент произошел еще в начале апреля. В соцсетях родители пишут, что руководитель детского центра поначалу уговорила их не писать заявление в полицию, пообещав наказать и уволить воспитателя по дискредитирующей статье. По словам директора центра, 28-милетняя педагог действительно у них больше не работает.К слову, в комментариях под видео с побоями представители Министерства образования заявили, что, так называемый, "частный детский сад" в Юрьевце не имеет лицензии на образовательную деятельность и не является образовательной организацией.Между тем центр работает и принимает детей с осени 2022 года.