Александра – внучка легенды спорта Николая Андрианова привезла во Владимир комплект медалей...

Александра – внучка легенды спорта Николая Андрианова привезла во Владимир комплект медалей Первенства России.Полный комплект медалей Первенства России собрала владимирская гимнастка Александра Андрианова – внучка легенды советского спорта Николая Андрианова.Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Напомним, в Тюмени проходило Первенство России по спортивной гимнастике среди спортсменов 2011-2013 годов рождения. В турнире приняли участие около сотни лучших спортсменов со всей страны.Среди гимнасток, представляющих Владимирскую область, и была – Александра Андрианова, воспитанница владимирской Спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике, внучка легендарного советского гимнаста Николая Андрианова.Юная спортсменка собрала полный комплект наград высшего старта страны: начала с бронзовой медали в многоборье, потом поднялась на 2 место в опорных прыжках и в заключительный день соревнований завоевала золото в упражнениях на гимнастическом ковре.В медальном зачёте Александра заняла почётное второе место.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области