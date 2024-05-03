Боевое искусство гармонии с миром: форум айкидо Владимирский лев прошёл в Суздале В древнем...

"Боевое искусство гармонии с миром": форум айкидо "Владимирский лев" прошёл в СуздалеВ древнем городе собрались более трёхсот спортсменов - от Москвы до Камчатки. Как на оценку жюри влияет энергия спортсмена? В нашем репортаже.Для Мурата это далеко не первые соревнования, да и в Суздаль на форум "Владимирский лев" приезжает уже во второй раз. 15 лет назад с миром айкидо его познакомил отец. Сейчас занятия приносят практическую пользу. Айкидо помогает спортсмену спокойнее относиться к жизненным трудностям, - делится Мурат.Мурат Асадуллин, участник форума айкидо "Владимирский лев" (республика Татарстан, Казань):- Мы не нападаем, мы уходим от конфликта. Если конфликт к нам приходит, мы никак ему не отвечаем. Должен обладать гибкостью, мягкостью, спокойствием внутренним. Чтобы его ничто не могло вывести из себя.Боевое искусство гармонии с миром. Непоколебимое спокойствие - точная характеристика тех, кто занимается айкидо. Это не просто спорт, - повторяют участники форума, - это целая философия жизни.Леонид Попов, руководитель Владимирской областной Федерации айкидо:- Двенадцать регионов участвуют в наших соревнованиях, в том числе, - ребята с Камчатки и Приморья. Из очень далёких регионов приехали к нам, на наше мероприятие. Самый главный девиз айкидо звучит так: "Самая большая победа - это победа над собой". Вот с этим девизом мы и выступаем.Награды уникальные, авторские - изготавливаются специально для форума. Масштаб соревнований велик. "Владимирский лев" объединил более трёхсот спортсменов.Наталья Фёдорова, и.о. Министра физической культуры и спорта Владимирской области:- Это значит, что организация Всероссийского форума айкидо "Владимирский лев" находится на высоком уровне. И поэтому к нам стремятся приехать. Как сегодня сказали, ребята присутствуют с Камчатки, 30 человек приехало. Это дорогого стоит!Помимо Всероссийских соревнований на Суздаль Арене, здесь впервые проходит и Кубок России по айкидо, в котором за победу борются взрослые мастера. На оценку жюри влияет даже настроение спортсмена - здесь важны не только техника, мастерство и скорость. Оценивают саму энергетику.Игорь Пасько, исполнительный директор Национального Совета Айкидо России:- Не только на тренировку приходить, но ещё и внутренне работать над собой. У нас, в отличие от многих видов спорта, не только секунды, голы и минуты. У нас много внимания уделяется именно духовному воспитанию этого спортсмена, ребёнка.Суздаль давно стал не просто базой для проведения соревнований, а домом для "Владимирского льва". Умиротворённый древний город, боевое искусство и дисциплина духа нашли друг друга.Мария Городская, Илья Хлудов "Вести-Владимир".