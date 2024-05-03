Данный показатель обусловлен инфраструктурным развитием грузовых площадок магистрали и совершенствованием технологии работы.

Обработка груза на терминалах Горьковской железной дороги в январе-апреле 2024 года превысила отметку в 1,7 млн тонн, что на 15,9% выше, чем в 2023 году. Данный показатель обусловлен инфраструктурным развитием грузовых площадок магистрали и совершенствованием технологии работы.Отметим, что клиенты ГЖД активно используют новые сервисы, в том числе «ЦМ-Экспедитор», «Сервис быстрого реагирования», «Мастер погрузки» и «ЦМ-авто».Горьковская железная дорога за 4 месяца 2024 года обработала грузы на терминалах:Тихорецкая – 281,8 тыс. тонн;Муром – 201 тыс. тонн;Чернушка – 164,7 тыс. тонн;Доскино – 146,7 тыс. тонн;Семенов – 116,3 тыс. тонн;Котельнич-2 – 115,1 тыс. тонн;Юрьевец – 99,5 тыс. тонн;Киров-Котласский – 90,1 тыс. тонн;Ижевск – 73,4 тыс. тонн.Стоит отметить, что на терминалах Горьковской магистрали оказываются услуги комплексного транспортного обслуживания: погрузка, выгрузка всех видов груза, их хранение в крытых складах и на открытых площадках, оформление перевозочных документов, услуги очистки, промывки и ветеринарно-санитарной обработки, а также дезинфекции вагонов после выгрузки.Активно внедряется в работу «цифровая модель» взаимоотношений с грузоотправителями. Сейчас абсолютно каждый клиент магистрали в «Личном кабинете» на сайте ОАО «РЖД» имеет возможность дистанционно воспользоваться услугами терминально-складского комплекса.***Горьковская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» проходит по территории 15 субъектов Российской Федерации, среди которых 8 областей (Московская, Владимирская, Нижегородская, Кировская, Свердловская, Вологодская, Рязанская, Ульяновская), 6 республик (Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан) и Пермский край.