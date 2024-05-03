Чем можно заменить конфеты? Топ-8 альтернативных лакомств для владимирцев Ежегодно 3 мая...

Чем можно заменить конфеты? Топ-8 альтернативных лакомств для владимирцевЕжегодно 3 мая отмечается День кондитера. Дата празднования выбрана не случайно — в 1932 году был учреждён Всесоюзный научно-исследовательский институт кондитерской промышленности. И кто же не любит сладкое? И ароматную выпечку...Но сегодня пойдет речь о полезной замене сладкого. Эксперты отмечают: в составе конфет, помимо большой дозы сахара, присутствуют ароматизаторы, пищевые красители, трансжиры и эмульгаторы. В таком «наборе» абсолютно нет пользы.В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» рассказали, чем можно заменить конфеты.1. Сухофрукты. Финики, изюм, курага, чернослив, смеси из ягод и тропических фруктов содержат клетчатку, антиоксиданты, витамины и минералы. Полезны для иммунитета, здоровья сердца, мозга, кожи, нормализации работы кишечника.Важно: цукаты не входят в эту полезную группу – в них больше сахара и калорий.2. Орехи могут стать альтернативой конфетам, хоть и не обладают выраженным сладким вкусом. Они очень питательны, содержат много белка, витаминов, незаменимых жирных кислот и микроэлементов. Горсть орехов – это полноценный перекус, гораздо лучше чая с конфетой.3. Горький шоколад. Обратите внимание – не темный, а именно горький. В нем более 72% какао-бобов. Такой шоколад богат фосфором, кальцием и калием, содержит витамины, в небольшом количестве железо, магний, натрий и другие микроэлементы.Важно: дневная норма горького шоколада – не более 30 г (это до 1/3 плитки).4. Мед - натуральный продукт, который слаще любой конфеты. Он обладает антиоксидантными свойствами, укрепляет иммунитет, нормализует работу ЖКТ. Сегодня в продаже можно найти взбитый мед-суфле – настоящий деликатес с добавлением фруктов, ягод, орехов.5. Зефир и пастила. Сладкие и не сильно калорийные кондитерские изделия сделают чаепитие приятным и не добавят лишних килограммов. Основа зефира и пастилы – фруктовое или ягодное пюре, яичные белки и натуральные загустители.Важно: выбирайте продукт без сахара, добавок и шоколадной оболочки.6. Мармелад - низкокалорийная сладость, содержащая полезные вещества: инулин и пектин. Готовят его из ягод и фруктов, богатых витаминами.Важно: выбирайте натуральный мармелад без сахара, ароматизаторов и красителей.7. Raw-десерты, в том числе, - конфеты. Raw в переводе с английского – «необработанный, сырой». Готовят такие десерты без термической обработки. Они не содержат яиц, пшеничной муки, сахара. Основные ингредиенты: сухофрукты, свежие фрукты и ягоды, орехи, семена, кокосовое масло, масло какао, растительное молоко.8. Варенье, джемы и фруктово-ягодные пюре - это отличный вариант для десертов домашнего приготовления. Идеально, если это консервация в собственном соку с минимальным добавлением сахара. В таком виде фрукты и ягоды сохраняют свои полезные свойства.Кроме того, следует обратить внимание на натуральные сиропы, смузи, урбеч, ореховые пасты и мюсли.Важно: обязательно ознакомьтесь с противопоказаниями перед употреблением нового для вас продукта.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений